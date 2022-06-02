Украинский генерал: Нет никакой второй фазы. Мы продолжаем отступать

Новости Украины

Никакой второй фазы спецоперации на Украине не началось – российские войска как наступали, так и продолжают наступать.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, кто там на какие фазы режет эту войну. У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось, потому что в принципе все движется так, как двигалось. К сожалению, сегодня мы отступаем и из Северодонецка, и наступление идет со стороны Лимана. Эта фаза продолжается – наступление российских войск. Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: «Мы не будем переходить в контрнаступление». А именно контрнаступление я бы назвал второй фазой», – заявил Вовк.

По словам генерала, при этом, Украина не спасется лишь очередными волнами мобилизации – ей не обойтись без специалистов, которые умеют обращаться с передаваемым западным вооружением.

«Можно миллион, два, три, пять мобилизовать, но нужны люди, которые умеют стрелять, которые знают, с какой стороны взять автомат, а тем более кто может управлять мощной артиллерией. У меня такое впечатление, что мы без иностранных специалистов тут не обойдемся. Потому пусть переодеваются американцы, британцы, немцы кто угодно, и приезжают сюда, стреляют сразу, а не проводят обучение. Нам именно обученных сил очень будет не хватать», – резюмировал Вовк.