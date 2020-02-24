Украинский генерал: Никто не идет в армию, мы проваливаем призыв

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Молодёжь призывного возраста на Украине вместо службы в армии предпочитает либо ехать за границу, либо уходить в националистические формирования, чтобы заниматься криминалом.

Об этом в интервью телеканалу «112» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Скажу откровенно, я всегда думал и считал, и были основания, что у нас большие мобилизационные способности, но, справедливости ради, большую часть давал Донбасс. Я имею в виду человеческую часть мобилизационных способностей. Сегодня – проблема. Проблема и качественная укомплектовать наши вооружённые силы. Потому что того патриотизма, который был с сегодняшним днём сравнить нельзя.

Возьмите призыв в Киеве. 65 тысяч повесток, а призвали меньше тысячи. Нету, не очень знают дорогу в военкомат. Качество – соответствующее. Часть за границей самого такого возраста, которого и нужны солдаты воюющей армии», – заявил экс-миннстр.

«Возьмите десятки тысяч, которые гуляют по рынкам, отжимают и ещё что-то, нападают на суды с угрозами и называется это всё по-разному, но всё национальное там, я уже всех и не помню – это и есть частная армия. Я на них смотрю по ТВ – сколько их одетых, экипированных, ваше место на фронте!» – возмутился Кузьмук.