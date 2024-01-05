Украинский генерал: Нужно бить в набат. РФ мощно увеличивает производство ракет

Россия обходит западные санкции и продолжает закупать комплектующие для своего высокоточного оружия, увеличивая его производство.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, украинский МИД должен завалить нотами протеста те страны, через которые осуществляется обход санкций.

«Русские мощно производят ракеты, крылатые ракеты. Даже на примере одного предприятия, которое расположено в городе Королев, они за 23-й год выпустили более, чем 1300 ракет, крылатых, разного значения. И у них предусмотрено на этот год непосредственно увеличение производства.

То, что нужно от наших дипломатов – бить в набат и подавать информацию по тем странам, где именно закупались комплектующие к этим ракетам, потому что россияне через вторые, третьи, четвертые страны закупают эти комплектующие и ставят в свои ракеты. Это задача номер один, которую нужно выносить и подавать ноты в те страны, которые даже того не понимая, обеспечивают агрессора нужным количеством комплектующих для оружия, которое потом падает на наши головы», – заявил Кривонос.