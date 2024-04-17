Украинский генерал: Нужно шантажировать США, угрожая ударами по России

Украина должна шантажировать США ударами по российским объектам в глубоком тылу, требуя за их прекращение возобновить финансирование и военную помощь.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы, чтобы количество ударов не только по нефтеперерабатывающим заводам, а вообще по объектам военно-промышленного комплекса Российской Федерации значительно увеличилось. Реально еще не одна сотня заводов, которые мы должны вывести из строя.

Слово уничтожить – это слишком жирно, для этого сил и средств не хватает, а, продолжая наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, мы увеличиваем свои требования к нашим американским партнерам: «Вы хотите, чтобы мы этого не делали, тогда давайте, нам помогайте и в количестве, и в качестве». И эти вопросы можно поднимать уже значительно шире», – заявил Кривонос.