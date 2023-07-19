Украинский генерал обвинил США в трусости

Вадим Москаленко.  
19.07.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Для организации нормальной системы ПВО и прикрытия войск на передовой ВСУ крайне необходима современная авиация, однако США всячески блокируют поставки Украине необходимой техники.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для организации нормальной системы ПВО и прикрытия войск на передовой ВСУ крайне необходима современная...

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«Кроме ЗРК и средств по уничтожению воздушных целей, в организации противовоздушной обороны заключается и существенная доля истребительной авиации.

То есть, чтобы бороться с ПВО противника, нужно использовать авиацию, которая будет уничтожать как воздушные цели в воздухе, так и наносить удары, поскольку они универсальная, самолёты типа F-16», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что подходящие для этого самолёты есть у ряда европейских стран, однако США втихаря блокируют передачу Украине самолётов.

«Американцы боятся сами, так пускай дадут возможность другим. Но проблема в том, что они останавливают и помощь европейских государств, как они это ни пытаются маскировать всякими уловками, но чем дальше, тем в больше степени это становится очевидным», – возмутился Романенко.

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