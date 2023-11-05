Украинский генерал обвинил Зеленского в геноциде целого рода войск ВСУ

Вадим Москаленко .  
05.11.2023 18:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Назначение полковника ВСУ Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций приведёт к смерти украинского спецназа.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение полковника ВСУ Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций приведёт к смерти украинского...

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«Ситуация по Силам специальных операций, можно обговорить, кого назначили командиром. Девяносто девять процентов военнослужащих ССО спросили: «Это кто?»

Это человек не из системы, это человек из абсолютно другой организации. И у нас руководителями всегда назначают не тех, кто был командиром группы, роты, или командиром полка.

Нам всегда ставят «варягов». Они приходят в нашу организацию, возможно, со светлым желанием что-то изменить, но они не являются волками этой стаи. В волчьей стае воспринимают того, кто рядом рос.

А назначили неплохого человека, но который ни дня не прослужил в ССО. И как он, не зная ситуации внутри, будет создавать какую-то новую систему управления, руководить этими процессами? Это ж большая проблема», – возмутился генерал.

Кривонос подчеркнул, что руководство Украины взяло за обыкновение назначать и раздавать должности по политическому признаку.

«А командиры частей попадают в списки политически неугодных, и этих людей или убирают из ССО, или назначают на другие должности. У нас что, тридцать седьмой год вернулся? Это не просто неуважение, это жёсткий прессинг и геноцид ССО со стороны руководителей нашей страны.

И они снова ставят чужака, чтобы он просто был послушный, и у него сердце не переживало, потому что он не ел с одного казанка с этими солдатами. Для ССОшника боевое братство большое значение имеет», – резюмировал он.

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