Украинский генерал обвинил Зеленского в геноциде целого рода войск ВСУ

Назначение полковника ВСУ Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций приведёт к смерти украинского спецназа.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация по Силам специальных операций, можно обговорить, кого назначили командиром. Девяносто девять процентов военнослужащих ССО спросили: «Это кто?»

Это человек не из системы, это человек из абсолютно другой организации. И у нас руководителями всегда назначают не тех, кто был командиром группы, роты, или командиром полка.

Нам всегда ставят «варягов». Они приходят в нашу организацию, возможно, со светлым желанием что-то изменить, но они не являются волками этой стаи. В волчьей стае воспринимают того, кто рядом рос.

А назначили неплохого человека, но который ни дня не прослужил в ССО. И как он, не зная ситуации внутри, будет создавать какую-то новую систему управления, руководить этими процессами? Это ж большая проблема», – возмутился генерал.