Украинский генерал обвинил Зеленского в геноциде целого рода войск ВСУ
Назначение полковника ВСУ Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций приведёт к смерти украинского спецназа.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря Совбеза Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Ситуация по Силам специальных операций, можно обговорить, кого назначили командиром. Девяносто девять процентов военнослужащих ССО спросили: «Это кто?»
Это человек не из системы, это человек из абсолютно другой организации. И у нас руководителями всегда назначают не тех, кто был командиром группы, роты, или командиром полка.
Нам всегда ставят «варягов». Они приходят в нашу организацию, возможно, со светлым желанием что-то изменить, но они не являются волками этой стаи. В волчьей стае воспринимают того, кто рядом рос.
А назначили неплохого человека, но который ни дня не прослужил в ССО. И как он, не зная ситуации внутри, будет создавать какую-то новую систему управления, руководить этими процессами? Это ж большая проблема», – возмутился генерал.
Кривонос подчеркнул, что руководство Украины взяло за обыкновение назначать и раздавать должности по политическому признаку.
«А командиры частей попадают в списки политически неугодных, и этих людей или убирают из ССО, или назначают на другие должности. У нас что, тридцать седьмой год вернулся? Это не просто неуважение, это жёсткий прессинг и геноцид ССО со стороны руководителей нашей страны.
И они снова ставят чужака, чтобы он просто был послушный, и у него сердце не переживало, потому что он не ел с одного казанка с этими солдатами. Для ССОшника боевое братство большое значение имеет», – резюмировал он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.