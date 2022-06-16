Украинский генерал обьявил Крымский мост мишенью номер один для дальнобойной РСЗО

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Новости Украины

Керченский мост станет «целью номер один» для поражения украинскими военными, в случае поставок Украине соответствующего дальнобойного вооружения из США и Европы.

Об этом в интервью финансируемому за счет бюджета СШа пропагандистскому изданию Крым.Реалии заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который руководил обороной Николаева и Николаевской области.

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«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними…», — уверяет Марченко.

Ранее секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что украинские военные должны решить, существует ли способность уничтожить Крымский мост. И как только у Киева будет возможность уничтожить мост — это сделают.

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив угрожал, что судьба Крымского моста киевской хунтой уже решена. Он обязательно будет разрушен — это только вопрос времени.

Перешедший на сторону России украинский нардеп Илья Кива считает, что такие заявления руководства ВСУ должны стать основанием для принятия Кремлем решения о ликвидации режима Зеленского.

«Режим Зеленского нужно как можно скорей уничтожить, пока он ещё больше горя не принес и не создал проблем. Церемониться с ними не нужно», – написал Кива в соцсети.