Украинский генерал опасается российских Т-34

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Россия имеет огромные резервы как в живой силе, так и в технике, которые могут быть быстро переброшены на любой участок фронта, если ВСУ дадут слабину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, потенциал РФ нельзя недооценивать, даже если речь идет о применении старых советских танков Т-34.

«Те две огромных резервных группировки, которые сконцентрированы на территории Российской Федерации, пока что находятся без движения. Потому задача наша стоять на позициях, удерживать и четко выполнять приказы… Что касается техники, переброски техники, то давайте вспомним, что у москалей прекрасный опыт переброски огромного количества техники на большие расстояния с большой скоростью – они этому тренировались на протяжении предыдущих 20 лет ежегодно во время стратегических учений. И даже во время уже этой фазы российско-украинской войны мы увидели, насколько четко и быстро они это умеют делать», – сказал генерал.

«Мы же понимаем, что запасы оружия у них достаточно высокие. Давайте вспомним, что, когда мы распродавали танки Т-72, во время руководства одного из министров обороны было продано практически 900 штук, а это почти девять танковых бригад, которые бы нам сейчас очень помогли. Россияне сохранили. Мало того, они вернули ту технику, которую в свое время продали в тот же Лаос, вернулся целый эшелон Т-34. Некоторые смеются, но, уважаемые, давайте вспомним, что тот Т-34, который будет наступать на украинские окопы, будет стрелять в нашу сторону из пушки, из пулемета. И мы должны минимум на каждый танк иметь хотя бы двух человек – расчет с РПГ-7, который уверенно подобьет. Нам нужно подготовить этих двух человек, дать им этот РПГ-7 и дать необходимое количество гранат, чтобы они уничтожили этот танк. Потому даже старые ружья стреляют», – заявил Кривонос.