Украинский генерал осадил «победные» заявления киевского режима

25.08.2022  16:02 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине не стоит выдавать свои мелкие успехи на фронтах за начало контрнаступления или крупные победы, поскольку российская армия имеет большое количество сил и средств поражения и все еще преобладает над украинской.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит выдавать свои мелкие успехи на фронтах за начало контрнаступления или крупные...

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«Оптимизм и желание выдавать свои мечты за скорое их осуществление – это очень хорошо, но проблема заключается в том, что 20 «Хаймарсов» и 200 орудий не решат суть проблемы, вопрос еще в правильном применении этих комплексов, в обучении людей, которые будут ими пользоваться, в ведении правильной организации системы разведки по обнаружению вражеских целей и потом их уничтожению», – сказал генерал.

«Поэтому давайте пока не будем предаваться шапозакидательству и рассказывать, что это все уже решит. Это целый комплекс того, что нам нужно, в том числе и артиллерийские средства, большое количество артиллерийских снарядов. Пока что российские войска по количеству и артиллерийских орудий, и по количеству снарядов преобладают.

Да, мы очень сильно подорвали систему их логистики, это ухудшило способность русских – слава богу, мы это можем делать, но пока рано говорить, что мы уже вышли на финальный рубеж», – заявил Кривонос.

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