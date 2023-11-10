Украинский генерал ответил Зе-офису: «Шакалы должны молчать»

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Офис президента Украины является неконституционным органом и должен воздерживаться от выпадов в адрес военных.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замсекретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая напомнила, что после выхода статьи главкома ВСУ Валерия Залужного в британском журнале «Экономист» замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква подверг генерала резкой критике.

Напомним, что, по словам, чиновника ОП, статья Залужного вызвала панику на Западе. Кроме того, замглавы главы Зе-офиса сказал, что ему позвонили от одного из западных лидеров.

«Они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?», – заявил Жовква в эфире телемарафона.

«Во-первых, господин Жовква никакого отношения к политическому руководству не имеет. Господин Жовква является представителем офиса президента, который является неконституционным учреждением. У нас непосредственно законами предусмотрено только что? Администрация президента. Вы где-нибудь видели в Конституции слово офис президента? Поэтому люди, которые там находятся, не являются легитимными с точки зрения юриспруденции», – сказал генерал.

Далее он достаточно резко и не стесняясь в выражениях высказался о Жовкве.

«И точно не господину Жовкве рассказывать, что делать мощному генералу с прекрасным опытом войны. Я задам вопрос: а где господин Жовква был в 14-м, в 15-м, когда Залужный воевал, в 19-м, в 21-м. Поэтому судить волка могут только волки, а шакалы пусть молчат», – резюмировал Кривонос.