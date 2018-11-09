Украинский генерал похвастался уникальностью ВСУ

09.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Война с Россией, которую якобы ведет Украина с 2014 года, позволяет ВСУ претендовать на звание уникальной армии.

Об этом в эфире «UATV Russian», давая оценку украинской армии, заявил экс-заместитель главы Генерального штаба Украины Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе она в “десятке”, а в мире занимает 29-е место. Это тоже много о чём говорит. Я думаю, по разным оценкам на 2014 год, она была где-то в пятом десятке”, – сказал Романенко.

По его словам, низкое место в рейтинге связано с недостаточным финансированием ВСУ до 2014 года – один процент от ВВП.

«Наша армия уникальна, потому что на протяжении четырёх с половиной лет воюет со вторыми вооруженными силами в мире и первыми в Европе, которыми являются ВС РФ. Это критерий истины, этот опыт ничем не заменишь, и поэтому он позволяет говорить о том, что мы даже выше десятого в Европе и 29-го в мире, потому что надо учитывать эти обстоятельства», – похвастался генерал.