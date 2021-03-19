Украинский генерал: «Поставим Россию на колени, заблокируем, вернем Крым».

19.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может вернуть Крым если все в мире откажутся от торговли с Россией, устроят блокаду, и российская экономика рухнет.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, «Крымская платформа» поможет поднять вопрос о блокаде, которая значительно ускорит тогда процесс принятия решения Российской Федерацией о возвращении нам Крыма, так же, как и Донбассе.

Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. Потому что Россия – государство, которое только продает сырье, а все остальное она закупает. Потому как раз для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации – технического, экономического по современным стандартам.

Мы как раз говорим не только о Крыме, а мы говорим о России. Как раз блокада России – я не говорю о блокаде Крыма, я говорю о блокаде России как раз за счет мирового сообщества, которое четко определило бы, перестало сотрудничать с любыми российскими компаниями, любыми российскими организациями по всему миру. Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить», – заявил Кривонос.