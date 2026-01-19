Украинский генерал: Поставить МАГАТЭ перед фактом – и ударить по российским АЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует готовиться к атакам на распределительные станции российских АЭС.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на ГУР МО Украины, заметил, что Россия якобы собирается бить по распределительным подстанциям украинских АЭС, и поинтересовался, что делать в этой ситуации.