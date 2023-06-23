Украинский генерал потребовал от США пару эсминцев и две сотни «Томагавков»

Анатолий Лапин.  
23.06.2023 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США предоставили бы лучшую гарантию безопасности Украине, если бы подарили ей пару своих эсминцев, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк».

Об этом в эфире интернет-канала PRM Live заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США предоставили бы лучшую гарантию безопасности Украине, если бы подарили ей пару своих эсминцев,...

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По мнению Кривоноса, украинские экипажи, размещенные на этих кораблях где-нибудь в районе Мраморного моря, могли бы наносить удары по России.

«Лучшими гарантиями для нашей страны было бы предоставление нам возможности владеть определенным арсеналом оружия дальнего поражения. Например, 2-3 эсминца типа «Арли Берк», которые на борту имеют не один десяток, практически под сотню крылатых ракет «Томагавк». Вот это было бы прекрасно, и это достаточно быстро поставило бы точки над i в желании России наносить удары по нам, потому что абсолютно спокойно, даже из Мраморного моря мы можем открывать огонь и достигать огромного количества объектов Российской Федерации, которые являются критическими для России.

Это не эскалация войны, а поднятие вопроса войны на равных: они могут наносить, и у нас появилась эта возможность. Это было бы лучшей гарантией – крылатые ракеты с дальностью от 1200 до 2700, в зависимости от назначения», – заявил Кривонос, не уточняя, что помешало бы, например, ВКС РФ уничтожить эти корабли.

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