Украинский генерал поучает Варшаву: Оставьте нашего Бандеру и готовьтесь к войне с Россией

Анатолий Лапин.  
12.09.2025 09:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 834
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша выдвигает требования к Украине отказаться от героизации Бандеры в неподходящий момент – сейчас стоит сконцентрироваться на подготовке войны с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша выдвигает требования к Украине отказаться от героизации Бандеры в неподходящий момент – сейчас...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Будет более высокая цена за проволочки, торможения, ну, потому что, опять-таки, по законам войны за всё есть своя цена. И тут со стороны поляков – или будем заниматься эксгумациями, историей… На чем, на антиукраинизме нынешний президент пришел во власть во многом. Или же будем совместно защищаться против агрессора, который, – тут можно вспомнить историю, раза три разорвал Польшу на куски…

Кстати, Польша – самое милитаризованное государство в Европе. Но есть очень существенный, важный нюанс – в их информационном обеспечении, в своей безопасности они пошли, на мой взгляд, не в ту сторону и сконцентрировались на антиукраинизме вместо того, чтобы заниматься подготовкой своего населения к противостоянию.

Поэтому, являясь одной из самых милитаризованных стран Европы, всего по их же социальному опросу 10% поляков готовы защищать свою страну», – сетует Романенко.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить