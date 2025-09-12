Украинский генерал поучает Варшаву: Оставьте нашего Бандеру и готовьтесь к войне с Россией
Польша выдвигает требования к Украине отказаться от героизации Бандеры в неподходящий момент – сейчас стоит сконцентрироваться на подготовке войны с Россией.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Будет более высокая цена за проволочки, торможения, ну, потому что, опять-таки, по законам войны за всё есть своя цена. И тут со стороны поляков – или будем заниматься эксгумациями, историей… На чем, на антиукраинизме нынешний президент пришел во власть во многом. Или же будем совместно защищаться против агрессора, который, – тут можно вспомнить историю, раза три разорвал Польшу на куски…
Кстати, Польша – самое милитаризованное государство в Европе. Но есть очень существенный, важный нюанс – в их информационном обеспечении, в своей безопасности они пошли, на мой взгляд, не в ту сторону и сконцентрировались на антиукраинизме вместо того, чтобы заниматься подготовкой своего населения к противостоянию.
Поэтому, являясь одной из самых милитаризованных стран Европы, всего по их же социальному опросу 10% поляков готовы защищать свою страну», – сетует Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: