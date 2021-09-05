Украинский генерал предупредил, что без российского газа придется перейти на кизяки и солому

05.09.2021 13:27 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Украина не договорится с Россией о поставках газа и дальнейшей судьбе своей газотранспортной системы, уже зимой начнутся проблемы с отоплением.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Москаля, ситуация может пойти по такому сценарию, что газотранспортная система станет невыгодной для страны.

«Может так произойти, что транзит даже не будет окупать содержание газотранспортной системы. Такое может тоже быть… Что, зимой мы будем замерзать? Если политический вопрос, позиция власти должна быть – или газ у агрессора мы не покупаем, значит, переходим на дрова, переходим на кизяки, переходим на солому, на сено, уголь, которого тоже нет. И все, сказали – вот тебе, агрессор», – сказал политик.

«Ну слушайте, давайте же будем реалистами. Мы не можем сегодня купить у кого-то другого, потому что газотранспортная система у нас чисто тело газотранспортной системы «Газпрома». Ну не можем мы купить у других. Не может быть чуда, поверьте мне», – заявил Москаль.