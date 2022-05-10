Украинский генерал признал, что мариупольскую группировку сознательно принесли в жертву

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Новости Украины

Украина не может провести наступательную операцию на Мариуполь, потому что это обернется потерей всей ее армии.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военных вариантов нет. Когда мы потеряли Приазовье, у нас не было возможности наступать. Мы могли потерять всю армию и таким образом потерять страну, но спасти Мариуполь. К сожалению, война – это такая вещь, когда решения нужно принимать не совсем то, которое нравится тебе или отдельным личностям», – заявил Ягун.

Он также считает, что при сохранении нынешнего положения дел на фронте боевые действия могут продолжаться еще годами.

«У них нет других вариантов, кроме как наступать. Причем, наступать на всех фронтах. Основное – это выйти на административные границы Донецкой и Луганской области, сохранить свой контроль над частью Харьковской области, Запорожской области. Понятно, что они не собираются отдавать нам Приазовье и таким образом хотят сохранить сухопутный переход из Крыма в Россию. Если мы остановимся на тех границах, на которых мы сейчас находимся, это может длиться годами, как мы видим на примере ОРДЛО».