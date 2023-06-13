Украинский генерал признал, что наступлении ВСУ «придавило пессимизмом»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока украинские власти хвастались грядущим наступлением, российские войска создавали серьезную линию укреплений

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он считает, что украинским властям не стоило париться на наступлении, а нужно было «молча заниматься своими делами».

«Русские в то время, пока мы рассказывали, что вот-вот будем наступать, все время, как кроты, день и ночь рыли укрепления. И создали достаточно мощную систему заграждений на возможных направлениях наступления ВСУ. Поэтому, когда в первые дни это наступление не пошло так, как хотелось… через день – и мы уже на 50 километров прорвались, вышли на оперативный простор, уже захватили Мелитополь… Все не так просто», – признал Кривонос.

По его словам, украинцев «кормили песнями, что мы все можем», из-за чего в определенных слоях населения и мирового сообществе «создалось разочарование» и «придавило пессимизмом».

При этом он считает, что «ситуация контролированная и может бы решена в нашу пользу», отметив, что под контроль ВСУ перешли несколько населенных пунктов.

«Любые инженерные сооружения можно обойти. И не нужно бить в лоб, а обходить с флангов. Плюс понимать, что враг достаточно быстро ориентируется», – добавил Кривонос.