Украинский генерал признал, что наступлении ВСУ «придавило пессимизмом»

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 10:48
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока украинские власти хвастались грядущим наступлением, российские войска создавали серьезную линию укреплений

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

Пока украинские власти хвастались грядущим наступлением, российские войска создавали серьезную линию укреплений Об этом,...

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Он считает, что украинским властям не стоило париться на наступлении, а нужно было «молча заниматься своими делами».

«Русские в то время, пока мы рассказывали, что вот-вот будем наступать, все время, как кроты, день и ночь рыли укрепления. И создали достаточно мощную систему заграждений на возможных направлениях наступления ВСУ. Поэтому, когда в первые дни это наступление не пошло так, как хотелось… через день – и мы уже на 50 километров прорвались, вышли на оперативный простор, уже захватили Мелитополь… Все не так просто», – признал Кривонос.

По его словам, украинцев «кормили песнями, что мы все можем», из-за чего в определенных слоях населения и мирового сообществе «создалось разочарование» и «придавило пессимизмом».

При этом он считает, что «ситуация контролированная и может бы решена в нашу пользу», отметив, что под контроль ВСУ перешли несколько населенных пунктов.

«Любые инженерные сооружения можно обойти. И не нужно бить в лоб, а обходить с флангов. Плюс понимать, что враг достаточно быстро ориентируется», – добавил Кривонос.

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