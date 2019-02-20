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20.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
НАТО, Политика, Украина
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Украинский генерал признал, что о НАТО можно не мечтать

Никто не возьмёт Украину в НАТО, пока в стране есть военный конфликт, потому нужно самим строить армию и напрямую дружить с США в надежде на увеличение финансовой помощи.

Об этом заявил экс-председатель «Донецкой ОГА», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда есть конфликт, когда есть Крым, Донбасс, ни про какое НАТО нельзя говорить, потому что принимается в альянс та страна, которая усиливает обороноспособность стран НАТО. На сегодняшний день этого нет. Я считаю, сегодня нужно продолжать работать и с Минскими договорённостями, и с Будапештским меморандумом, и всё-таки выходить на прямое сотрудничество с США, Британией. Как пример – Израиль сегодня получает от США в десятки раз больше финансовой помощи, чем Украина», – заявил Кихтенко.

«Нужно строить свою армию, развивать свой оборонный комплекс. Украина – это та страна, которая может обеспечить свои вооружённые силы своим, украинским оружием, которое не хуже того, о котором мы говорим, касаясь стандартов НАТО. Только так будет успех. На сегодняшний день ни один президент, что б он ни записал в свою программу, не будет способен решить этот вопрос. И я глубоко сомневаюсь, что следующий президент сможет достичь этой цели. Нам нужно думать о создании своих украинских вооружённых сил», – добавил генерал.

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