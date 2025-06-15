Украинский генерал признал: Россия говорила правду об отношении Зеленского к передаче трупов ВСУшников

Михаил Рябов.  
15.06.2025 20:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Владимир Зеленский долгое время саботировал прием тел 6000 ВСУшников, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.

Бывший командующий Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос фактически признал ранее неоднократно озвучиваемые в России предположения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский долгое время саботировал прием тел 6000 ВСУшников, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам...

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«У нас две проблемы, про которые стараются не говорить. Первая – это количество неопознанных тел и пленные. Это те вещи, про которые власть делает вид, что ничего не произошло. И власть не хочет этим заниматься.

Экономически невыгодно, что касается распознавания тел. Ведь за каждое распознанное потом надо платить деньги. А так – оно не опознано, оно не похоронено, и со временем оно забыто», – сказал Кривонос.

Он процитировал роман Шолохова «Тихий Дон».

«О погибших казаках забыли быстрее, чем трава успела прорасти на могилах». Это системное отношение и нашей власти к погибшим воинам», – сказал Кривонос.

Он обратил внимание на огромное количество флагов, установленных на кладбищах над могилами погибших ВСУшников:

«Когда сильный ветер, и ты слышишь, какое количество этих флагов колышется, то страшно».

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