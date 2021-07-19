Украинский генерал признал величие Путина и ничтожность Зеленского

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Публикация статьи президента России Владимира Путина о единстве народов Украины и России – это важный идеологический посыл, причем не только украинцам.

Об этом в эфире канала Politeka заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Путин почувствовал, что ситуация в Украине разбалансирована. Есть много таких социальных, политических сил которые действительно опирались на какие-то славянские корни. Есть прозападные силы, есть славянские, например, пророссийские силы. Как раз стратегический посыл сегодня – что он видит в таком формате объединение людей, что это действительно один народ и что возродится какая-то стабильность, какая-то сила в противостоянии внешним врагам. Это стратегический посыл не только украинцам, белорусам, россиянам, но и другим представителям, которые входили в Советский Союз или славянское пространство, например, в Восточной Европе», – отметил Маломуж.

«Путин наряду со своей жесткой военной и экономической политикой формирует гуманитарный посыл, который может активно влиять на часть людей в Украине с пророссийскими взглядами, с какими-нибудь симпатиями к СССР, к славянскому единству, к православию, например. Это как раз тот формат, который может быть сегодня объединяющим. Это он делает для консолидации разных сил. В противовес этому мы ничего не сделали. Мы не объединили так мощно наши возможности по формированию нашей украинской государственности. Ответили мы на эту статью смешно – президент Зеленский начал рассказывать что у Путина есть время (чтобы писать статьи) и тому подобное», – сказал генерал.

«Путин показывает своё величие и тому подобное, президент Зеленский, к сожалению, показывает свой невысокий уровень. Он не мог даже достойно ответить. Хотя можно было показать и какая перспектива, какая альтернатива этому всему в целом в нашем государстве, объединяющее начало», – резюмировал Маломуж.