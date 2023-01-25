Украинский генерал признал высокую мобильность российской армии

Анатолий Лапин.  
25.01.2023 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Благодаря постоянным учениям, которые российская армия проводила на протяжении предыдущих 20 лет, ее армия может быстро оказаться в любом месте.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря постоянным учениям, которые российская армия проводила на протяжении предыдущих 20 лет, ее армия...

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По мнению Кривоноса, неважно, какая в данный момент группировка находится на том или ином участке фронта – как только ВС РФ прочувствуют слабину у ВСУ, они перебросят туда необходимое количество войск.

«Вопрос уже не только в количестве – русские, давайте вспомним, за последние 20 лет во время постоянного проведения своих стратегических учений первым вопросом отрабатывали вопросы переброски личного состава и техники на большие расстояния. Это касалось даже от Дальнего Востока до границ с Украиной», – сказал генерал.

«И мы видели уже во время этой войны, как достаточно быстро они перебрасывают личный состав с украино-белорусской границы на Донбасс, как с юга Украины снова перебрасывали на Донбасс.

Поэтому они могут начать наступление на нескольких участках нашего огромного украинско-российского фронта и, увидев, где у них есть возможность нарастить усилия, и мы где-то проигрываем, они на протяжении двух-трех-четырех дней могут перебросить нужное количество людей и нарастить там усилия», – заявил Кривонос.

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