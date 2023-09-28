Украинский генерал призвал готовить детей к длительной войне

Нынешние школьники должны понимать, что будут воевать с Россией в следующем десятилетии, поэтому уже сейчас их нужно готовить к боевым действиям.

Об этом в эфире видеоблога Newsroom заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, проблема нынешнего поколения в том, что его многие представители не воспринимают Россию как врага.

«Война во многих случаях планируется, что может быть еще не в 25-м году и не в 28-м, а, возможно, еще и в 30-м. Также надо нам самим понять и сделать выводы, что те, кто сейчас учатся, пошли в школы, они будут заканчивать эту войну. И наша задача – подготовить этих детей, чтобы они за это время выросли настоящими воинами, обученными, мотивированными, лучшими. Это сохранит их жизнь», – считает генерал.

«Я понимаю истерику определенных зеленоботов, которые будут кричать: «Вы своих детей…». Наши дети уже давно воюют, так же, как и мы воюем с 14-го года. А вы в это время свои задницы грели в тылу и смотрели фильмы на русском языке со словами: «Какая разница». Вот и весь вывод – часть нашего общества до сих пор не стала ни патриотами, ни воинами. Рожденные рабами рабами и умрут, к сожалению, это так. Поэтому нужно понимать, что отсутствие государственной политики по формированию национально-патриотических ценностей на протяжении независимости Украины, начиная с начала 90-х, привело к тому, что часть не воспринимает Россию как врага и не воспринимала. И абсолютно ничего не готовила, чтобы уметь защитить себя, свою семью, свой дом, свою улицу, свой хутор», – заявил Кривонос.