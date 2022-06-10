Украинский генерал призвал использовать тактику гитлеровской Германии

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Новости Украины

Украина должна взять на вооружение тактику нацистской Германии времен Второй мировой войны и распределить ремонтируемую технику по маленьким мастерским в регионах, чтобы избежать ее уничтожения российскими ракетами.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также, по мнению Кривоноса, не приходится говорить о грядущем контрнаступлении украинских войск.

«Я бы не поднимал вопрос о контрнаступлении в июне месяце. Для контрнаступления нужно еще много чего сделать в масштабах государства, и не ждать только помощи за счет ленд-лиза со стороны наших западных партнеров, а и самим наращивать усилия, потому что на самом деле, на заводах и других предприятиях Укроборонпрома огромное количество техники, которая может быть отремонтирована. С учетом того, что мы пытаемся избежать ракетных ударов со стороны армии Российской Федерации, нужно уже менять тактику и ремонтировать эту технику на многих небольших предприятиях, которые есть в каждом районе, в каждом большом городе, использовать опыт Германии 42-45-х годов, когда Германия разнесла по огромному количеству предприятий свои оборонные способности и за счет этого выпуск их оборонной продукции не уменьшался, а даже увеличивался», – заявил Кривонос.