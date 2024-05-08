Украинский генерал призвал к захвату ядерных объектов России
Украина должна уговорить «западных партнеров» дать «добро» на захват ядерных объектов на территории России. Это нужно для того, чтобы Запад перестал бояться, что в случае «развала» РФ эти ядерные объекты перестанут контролироваться.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они не готовы к поражению России, и они абсолютно не заинтересованы, чтобы Россия как государство развалилась. Единственное, что их сдерживает от этого – даже не те рынки сырья и сбыта, которые они имеют, а, в первую очередь, большой страх перед тем, что большой ядерный потенциал Российской Федерации, будет утерян контроль над ним и определенное количество террористических организаций смогут получить это ядерное оружие и шантажировать страны Запада.
Между тем, это достаточно быстро можно решить за счет проведения определенных специальных операций по захвату ядерных арсеналов Российской Федерации на территории России. Это все можно решать, но с нашей стороны мы эти вещи должны продуцировать и доносить до наших западных партнеров», – заявил Кривонос.
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