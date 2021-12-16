Украинский генерал призвал массово раздать оружие населению, чтобы «знал агрессор»
Украинская власть должна принять закон об оружии, который позволит обеспечить «стволами» большое количество населения, чтобы противостоять России.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению генерала, массовое вооружение украинцев гарантирует то, что вероятное наступление российских войск не будет легким.
«Если мы легализуем оружие, если позволим держать оружие нормальному количеству населения Украины и об этом будет знать агрессор, что если не в каждом доме, то через дом есть какая-то единица оружия, это также очень сильный меседж о том, что это не пройдет», – сказал генерал.
«Я просто на примере своей семьи скажу, что когда мы вступали в 14-м году в войну, у меня дома было одно устройство для отстрела «резиной». Это у меня дома, при том, что у меня трое детей, двое сыновей. Сейчас у меня шесть единиц оружия, из которых четыре нарезных. И я знаю своих друзей, у которых также ситуация изменилась. То есть по себе я всем пример показываю, что так просто все не будет», – заявил Ягун.
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