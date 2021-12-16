Украинский генерал призвал массово раздать оружие населению, чтобы «знал агрессор»

16.12.2021  17:29 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская власть должна принять закон об оружии, который позволит обеспечить «стволами» большое количество населения, чтобы противостоять России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна принять закон об оружии, который позволит обеспечить «стволами» большое количество населения,...

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По мнению генерала, массовое вооружение украинцев гарантирует то, что вероятное наступление российских войск не будет легким.

«Если мы легализуем оружие, если позволим держать оружие нормальному количеству населения Украины и об этом будет знать агрессор, что если не в каждом доме, то через дом есть какая-то единица оружия, это также очень сильный меседж о том, что это не пройдет», – сказал генерал.

«Я просто на примере своей семьи скажу, что когда мы вступали в 14-м году в войну, у меня дома было одно устройство для отстрела «резиной». Это у меня дома, при том, что у меня трое детей, двое сыновей. Сейчас у меня шесть единиц оружия, из которых четыре нарезных. И я знаю своих друзей, у которых также ситуация изменилась. То есть по себе я всем пример показываю, что так просто все не будет», – заявил Ягун.

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