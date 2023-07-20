Украинский генерал призвал наплевать на рекомендации Запада не атаковать Россию

Украина должна не слушать, запреты НАТО и бить по территории России, уничтожая ее гражданские объекты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, удары по мостам, нефтебазам и электростанциям позволят ВСУ быстрее победить Россию.

«Если мы и дальше будем сидеть в глухой обороне и просто отбивать наступления, в том числе авиационные нападения, то пользы не будет. Я уже полгода, а может и больше, говорю, что нужно наносить удары по территории врага. Не оборачиваться, что нам там рассказывают наши натовские партнеры, а бить врага на его территории. Уничтожать его нефтебазы, железнодорожные узлы, газопроводы, электростанции, уничтожать его заводы, мосты.

Тогда это будет намного класснее, тогда это будет осложнять логистическое обеспечение врага и улучшать наши возможности по реакции. Когда у него будет меньше дорог, то и его логистика затянется, когда у него будет меньше мостов, это также затянется. Когда мы уничтожим огромное количество его нефтеобъектов, это уменьшит его наступательную возможность», – заявил Кривонос.