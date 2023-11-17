Украинский генерал призвал не делать трагедии из сдачи Авдеевки
Россия увеличивает группировку войск и планирует продолжать наступление на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генерал призвал не делать трагедий при любом развитий ситуации в Авдеевке, но подчеркнул, что она там «достаточно сложная».
«Русские накапливают и за последнюю неделю увеличили свою группировку, даже несмотря на свои наступательные намерения. В среднем где-то на 25 тысяч их группировка увеличилась на территории нашей страны. Это показывает, что они вбрасывают больше и больше сил и средств, и на Авдеевском направлении также есть накопление, где они пытаются в ближайшие дни продолжить свое наступление, как они хотят это сделать и на Марьинском направлении, и на Купянском направлении.
Они пытаются, пока не ударили морозы, как в последнем прыжке зубами зацепиться за еще один кусок украинской земли и там уже держать, переходить к позиционной обороне», – сказал генерал.
«Наша задача, понимая, что наших ресурсов значительно меньше, обратить внимание, несмотря на то, чем закончится ситуация под Авдеевкой, а она достаточно сложная, не делать из этого трагедий, не вестись на российскую пропаганду, не вестись на обвинение наших определенных политиков, а правильно сфокусироваться и сказать, что уважаемые, если мы хотим и дальше выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства к обороне профессионально и серьезно», – заявил Кривонос.
Спасибо!
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