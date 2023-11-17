Украинский генерал призвал не делать трагедии из сдачи Авдеевки

Россия увеличивает группировку войск и планирует продолжать наступление на Авдеевском, Купянском и Марьинском направлениях.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал призвал не делать трагедий при любом развитий ситуации в Авдеевке, но подчеркнул, что она там «достаточно сложная».

«Русские накапливают и за последнюю неделю увеличили свою группировку, даже несмотря на свои наступательные намерения. В среднем где-то на 25 тысяч их группировка увеличилась на территории нашей страны. Это показывает, что они вбрасывают больше и больше сил и средств, и на Авдеевском направлении также есть накопление, где они пытаются в ближайшие дни продолжить свое наступление, как они хотят это сделать и на Марьинском направлении, и на Купянском направлении.

Они пытаются, пока не ударили морозы, как в последнем прыжке зубами зацепиться за еще один кусок украинской земли и там уже держать, переходить к позиционной обороне», – сказал генерал.