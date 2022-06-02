Украинский генерал призвал не геройствовать о «переломанном хребте» ВС РФ

02.06.2022  17:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Заявления о том, что ВСУ побеждают на фронтах, делают непрофессионалы в руководстве Украины, а на самом деле, ВСУ имеет дело с образованной, обученной и хорошо оснащенной армией России.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о том, что ВСУ побеждают на фронтах, делают непрофессионалы в руководстве Украины, а...

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«Вопрос просто о профессионализме тех людей, которые ответственны за определенные процессы в этой стране. Они не просто непрофессионалы, они – дилетанты. Но дилетанты из команды, которая непосредственно пытается руководить войной. Когда я слышу от этой команды фразы, что мы уже победили, что мы сломали хребет российской армии… уважаемые, слишком рано! Против нас воюет образованный, обученный враг, они имеют опыт за последние 20 лет не одной войны, они имеют прекрасный военно-технический потенциал, мобилизационный потенциал.

И они будут долго, очень долго пытаться нас уничтожить. Наша задача – у нас этого меньше, что я уже перечислил, но у нас есть более высокая мотивация», – заявил Кривонос.

 

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