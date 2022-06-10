Украинский генерал призвал не обесценивать умения российских войск

Новости Украины

Украинское руководство и командование должны перестать заявлять о том, что российская армия ослабла и ее «хребет переломлен». ВСУ имеют дело с хорошо обученной армией, которая умеет принимать быстрые решения и менять тактику.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, все предыдущие действия с февраля месяца – мы отбивались и работали всегда на вторых номерах. Нужно четко понимать и перестать самим себе врать, что враг стал слабым, уже выдохся, что мы сломали хребет российской армии. Об этом еще рано говорить. Вопрос даже не в качестве российского оружия, а в его количестве. А количества этого более, чем достаточно. Потому наша задача – определиться, что сделать с нашей тактикой, что сделать с нашей большой стратегией… Военнослужащие армии Российской Федерации, они натренированные, обученные и не нужно делать из них супер идиотов. Это люди, которые умеют быстро воевать и умеют быстро делать выводы из своих ошибок. Кстати, они сделали выводы из ошибок, которые были допущены ими в феврале-марте этого года, и мы видим, насколько они изменили тактику, в сравнении с началом большой войны, уже непосредственно в мае-июне на востоке Украины», – заявил Кривонос.