Украинский генерал призвал устроить Крыму «Бурю в пустыне»

Новости Украины

Для того чтобы занять Крым, ВСУ нужно взять на вооружение опыт США в Ираке: организовать молниеносную атаку после двух месяцев шквального огня по крымской территории.

Об этом в эфире «Politekа» высказался бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крымчан, эвакуирующихся из потенциально опасных зон в результате детонации боеприпасов в п. Новофедоровка и с. Майское под г. Джанкой, он назвал «приезжими россиянами» и «коллаборантами».

«Отдельная ситуация по гражданскому населению Крыма. Очень много видео мы имеем, украинцы с чувством юмора, несмотря на сложное время, комментируют, изображают это все, как ретируются россияне, которые, в свое время заселились, коллаборанты вместе с ними, поэтому заторы на Керченском мосту – это хорошо. Он не может нормально работать», – злорадствовал Романенко.

Он призвал подвергнуть Крым массированным ракетным атакам.

«Со Скабеевой перед войной дискутировали. Она говорила, что «Нептуны» у нас только на бумагах», а я говорил, что «Верю только своим глазам». Был на испытаниях, и эти бумаги еще проявят себя, а потом мы нарастим «Громом» и до Москвы, и до Санкт-Петербурга. Это потихоньку осуществляется, потому что «Сапсан», он же – «Гром», дальше развивается, несмотря на все попытки агентуры у нас здесь, в Украине, приостановить эти проекты. Это касается и «Нептуна», и «Ольхи». Все говорит о том, что у нас будет перспектива освобождения. Необходимо выполнить все задачи оборонительных операций, приостановить противника в восточной зоне, создать резервы на юге и приступить к освобождению наших территорий.

Это такая предтеча (процесса «деоккупации» Крыма военным путём – ред.). Создание условий, при которых можно было бы на перспективу осуществлять выбивание войск противника с этой территории. Есть классические примеры, например, войны американцев «Буря в пустыне» в Ираке, когда два месяца они уничтожали все, что необходимо своей ударной авиацией, подавив, для начала, противовоздушные средства ВС Ирака, потом за четыре дня выполнили задачи операции. Два месяца подготовка была, и потом за четыре дня дошли туда, куда необходимо было до принятия политических решений», – бредил он.