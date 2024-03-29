Украинский генерал проболтался, как Запад помогает бить по Крыму

Запад предоставил Украине достаточно средств для нанесения ударов по Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Кривоноса, кроме самих ракет, Украина получает от разведок НАТО и спутниковые данные о местах, куда потом наносятся удары.

«По тому же Крыму у нас достаточно, чем и куда доставать. Силами и средствами, которые нам предоставили западные партнеры, можно Крым перекрывать, просто утюжить абсолютно спокойно. Но для этого должна активно работать наша разведка», – сказал генерал.

«Плюс в свое время, когда был генерал Залужный, мы получали определенную информацию из данных космической разведки стран НАТО. Не спутника имени Притулы, которого никогда в жизни не существовало (это был развод на ровном месте), а непосредственно военных спутников.

И активно используя эту информацию, своевременно, на упреждение наносились эти удары по базам хранения, где хранятся ракеты, по пусковым позициям, где находятся пусковые установки», – заявил Кривонос.