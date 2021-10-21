Украинский генерал пророчит поражение в войне с Россией

21.10.2021 13:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не сможет вести боевые действия против России, если между странами развернется полномасштабная война с применением всех сил и средств.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава СБУ генерал Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Смешко, украинская армия в Донбассе находится фактически в котле, учитывая, что Россия может провести наступление с севера и юга. А вооружения, которые с советских времен остались на Украине, устарели и не представляют тайны для РФ.

«Статическое нахождение самых лучших, подготовленных наших вооруженных сил на территории Луганска и Донецка создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии. Кто сказал, что возможная война будет только на Донбассе и в Луганске? Если в России будет принято решение о решении украинского вопроса военным способом, то стратегическая операция будет включать военно-космические силы. На сегодняшний день у нас, открытые источники информации – хоть один самолет или хоть одно средство поражения «воздух-воздух» для завоевания превосходства в воздухе, или ПВО, мы получили после 91-го года? Современные образцы, допустим, западного производства? Ответ негативный», – сказал Смешко.

«Все, что у нас есть, это производство бывшего СССР. Является ли военной тайной для России тактико-технические характеристики, частоты, системы подавления радиоэлектронные?.. У них есть самолеты – те же Ту-160, Ту-90, которые могут поражать цели на расстоянии 3,5 тысячи километров. То есть дальность пуска крылатой ракеты до поражения – 3,5 тысячи километров. Они могут даже не заходить в воздушное пространство Украины», – заявил Смешко.