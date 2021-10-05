Украинский генерал пророчит разгром ВСУ в Донбассе

05.10.2021 11:58 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Попытка решить конфликт в Донбассе военным путем обернется для Украины серьезным поражением.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил командующий внутренними войсками Украины, экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кихтенко, Украина должна пойти на уступки ЛДНР, кроме изменений в Конституцию и создания отдельных республик в своем составе.

«Нужно оставить, пожалуй, только одну «красную линию», за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области. Ну я этого не вижу, я вижу только единую [страну]. Нужно идти на определенные уступки, возможно, большие, чем они могли быть в 15-м году. Потому что ситуация зашла уже намного дальше. Но можно сделать», – считает генерал.

«Военным путем это сделать невозможно, кто бы что не говорил. Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением, потому что на сегодняшний день Украина не имеет таких возможностей в одиночку противостоять российской армии», – заявил Кихтенко.