Украинский генерал: Протасевич сдаст всех

26.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Задержание одного из организаторов массовых беспорядков в Белоруссии Романа Протасевича – это провал всей оппозиции и победа президента Александра Лукашенко. Протасевич является самым слабым звеном и будет «сдавать» своих подельников силовикам.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший замминистра внутренних дел Украины, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, белорусские спецслужбы изучили психологический портрет Протасевича и пришли к выводу, что он боится тюрьмы и будет сотрудничать со следствием, раскрывая компромат на своих соратников по Беломайдану.

«Мы ничего не выиграли, белорусы ничего не выиграли – выиграл Лукашенко и его команда. Все эти оппозиционеры, они же не раз летали через Белоруссию, он мог посадить и Тихановскую. Но, понимаете, выбрали того человека. Я помню по своей работе в органах внутренних дел – есть банда какая-то и преступная группировка. И начинают искать самое слабое звено, психологический портрет. И находят, берут того, и он дает расклад на всех.

Если бы взяли всех скопом, все бы встали, молчали – тут и крик, и шум. Видите, он сразу заявил: «Я сотрудничаю со следствием». Тут выбрали самое слабое звено, знали, что кроме ля-ля-ля психологически он к аресту и местам лишения свободы не готов. То есть он будет сдавать… Я думаю, это будет большое дело. Фактически это провал всей оппозиции этой», – заявил Москаль.