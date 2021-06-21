21.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Украинский генерал публично покаялся в эфире ТВ за предательство присяги СССР

Новости УкраиныБывший депутат парламентов СССР и Украины, генерал-лейтенант ВСУ в отставке, один из бывших руководителей...

Бывший депутат парламентов СССР и Украины, генерал-лейтенант ВСУ в отставке, один из бывших руководителей националистического движения «Народный Рух Украины» Вилен Мартиросян, под руководством которого началась кампания по отказу военных от советской присяги, разочаровался в своих действиях.

Об это он заявил в эфире телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я временами жалею, что мне пришлось первым поднять флаг, первым вывести полк мой из подчинения министра обороны, перейти в Украину. Я даже, честно говоря, никогда не ожидал, что я буду жалеть, что создал такие структуры, которые должны были по-настоящему помочь народу по-настоящему», – заявил Мартиросян.

Напомним, что в 1991-м году полк, которым командовал Мартиросян, отказался подчиняться Москве и переметнулся на сторону объявившей о своей независимости Украины, став первым, принявшим присягу на верность «незалежной». Впрочем, через несколько лет Мартиросян стал выступать за укрепление отношений с Россией и Белоруссией.

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