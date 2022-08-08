Украинский генерал пугает соотечественников спортивной сумкой с ядерным фугасом

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Новости Украины

Российское тактическое ядерное оружие уже давно может находиться на территории Украины и ждать лишь команды к применению.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, достижением Советского Союза является то, что носители небольшого тактического ядерного заряда помещаются в спортивную сумку, потому они могли быть доставлены на Украину задолго до начала спецоперации.

«Что касается применения ядерного оружия, то на тактическом уровне это боеприпасы до пяти килотонн. Они могут применяться русскими, используя любые средства доставки. В первую очередь это авиация, ракеты, в том числе и российскими разведывательно-диверсионными группами, которые могут закладывать на территории Украины эти фугасы. А, может быть, когда-то и до того уже заложили. Вот эти вещи очень долго могут ждать команды на применение… Тактическое оружие, которое используется частями спецназначения Российской Федерации, может помещаться в большую сумку, размером со спортивную. Даже она будет как спортивная. Это как раз то достижение Советского Союза, которое в свое время было также на территории независимой Украины, и как раз благодаря огромным проколам со стороны тогдашнего руководства страны, в первую очередь русские вывезли тактическое ядерное оружие из нашей страны, потому что они четко знали, что его слишком просто обслуживать, оно недорогое в обслуживании и, самое главное, оно очень мобильное», – заявил Кривонос.