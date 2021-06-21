Украинский генерал: Путин может захватить Украину полностью, поэтому его надо перехитрить «дружбой»

21.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен перехитрить Владимира Путина, который при желании может захватить не только Донбасс, но и Киев. Поэтому Зеленскому надо добиться прекращения конфликта, чтобы, как и раньше, Москва деньгами поддерживала существование самостийной державы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат парламентов СССР и Украины, генерал-лейтенант ВСУ в отставке и один из бывших руководителей националистического движения «Народный Рух Украины» Вилен Мартиросян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из создателей самостийных ВСУ, Мартиросян, подчеркнул, что Россия при желании может захватить всю Украину.



«Путин, если бы хотел, он бы захватил все полностью. Он временами сейчас, наш новый президент, не понимает того, что надо найти общий язык, во что бы то ни стало, с Путиным. Некоторые здесь национал, якобы патриоты, а на самом деле, это не совсем патриоты. Настоящие патриоты – те, кто работает, все делает для того, чтобы создать нормальные условия жизни на Украине, а не те, кто делает, чтобы бунт подняли. Путин по-другому себя ведет, под маркой того, что он такой-сякой и так далее. Но сейчас Байден показал, что они друзья уже с ним. Это уже говорит о том, что раз Байден уже относится, и наш президент к Америке относится очень хорошо, он должен тоже прислушиваться. Но надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину. Он обязан, Путин, восстановить все, что был у нас создано, ущерб, который нанес Украине. Он обязан все это сделать, устранить, вернуть, а потом Украина должна быть независимой ни от кого – ни от Путина, ни от Эрдогана и так далее. Но в дружеских отношениях со всеми. И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого… День и ночь надо думать, во что бы то ни стало, чтобы своего врага к себе приблизить. Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью, тем более, наш президент хитромудрый, чтобы он наоборот переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину. Спасти Украину можно только таким путем, чтобы в самом деле народ Украины по-настоящему объединился и сказал своему президенту: «Найдите общий язык, верните нам то, Крым, как был раньше, восстановите. Как жили нормально и украинцы, и россияне – пусть восстановится все как было». А что касается того, чтобы смотреть в рот американцам, Эрдогану, Израилю и так далее – это потом, когда уволится наш, предположим, президент еврейской национальности, он может уехать в Израиль, там в раю жить. Но здесь он должен жить ради Украины, ради украинского народа. Иначе он будет проклят и окажется никому не нужным, окажется за бортом», – заявил Мартиросян.

Напомним, что в 1991-м году полк, которым командовал Мартиросян, отказался подчиняться Москве и переметнулся на сторону объявившей о своей независимости Украины, став первым, принявшим присягу на верность «незалежной». Впрочем, через несколько лет Мартиросян стал выступать за укрепление отношений с Россией и Белоруссией.