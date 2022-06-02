Украинский генерал раскритиковал авантюрную атаку ВСУ на Змеиный

02.06.2022  20:42 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Предпринятая в начале мая этого года атака ВСУ на остров Змеиный, находящийся под контролем российских войск – это авантюра ради политических дивидендов, которая привела к потери большого количества подготовленных войск.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предпринятая в начале мая этого года атака ВСУ на остров Змеиный, находящийся под контролем...

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По мнению Кривоноса, Россия превращает Змеиный в хорошо оборудованный пункт дислокации ПВО, но атаки на него приведут к большим потерям.

«Если россияне смогут там насытить определенные противокорабельные и противовоздушные средства, это будет орешек. Но не такой крепкий и не такой большой остров, потому бросать людей на штурм Змеиного и бросать высокообученных людей при том, что потери при штурме этого острова достаточно высокие, я сказал бы так, что снова повторилась ситуация авантюризма и забивания гвоздей микроскопом.

Огневое поражение можно наносить и нужно наносить, но не бросать туда людей, потому что самое ценное, что есть у украинского государства – это люди, подготовленные, а в подготовку каждого человека, который шел на штурм Змеиного, был вложен не один миллион долларов, потому нужно было этих людей ценить.

К сожалению, это потери просто ради каких-то политических дивидендов привели к тому, что люди потеряли веру в руководство, которое ставит задачи, и мы потеряли тех людей, которые могли бы нам пригодиться в других ситуациях, в других операциях, и они могли бы себя реализовывать, принести пользу этому государству значительно большую», – рассуждал Кривонос.

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