Украинский генерал раскритиковал удары по российским нефтебазам

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Удары украинскими беспилотниками по нефтебазам в Крыму и на материковой части России – это пиар, который не приведет к ощутимым результатам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, такие удары должны были бы наноситься в случае приближения ВСУ к Крыму, чтобы нарушить логистику и ресурсы ВС РФ.

«Уничтожение одной нефтебазы еще не уменьшает возможности Российской Федерации, потому что все, что мы увидели, что сгорело и горит на Тамани, непосредственно за счет использования своих танкеров и топливовозов через Крымский мост они могут это завозить и накапливать, возобновлять свои ресурсы. Поэтому это привело бы к большому успеху, если бы это было за день-два до нашего наступления на Крым, а в данный момент это просто дает возможности врагу сделать выводы по тем дырах, которые есть в их контрразведывательном режиме и надежно их залатать. Я скажу так, что удары нужно наносить тогда, когда они парализуют русских, и они не успеют восстановить свои силы и возможность, что касается логистики или системы управления. Потому бить нужно тогда, когда нужно бить, а не бить ради пиара, что мы там сожгли», – заявил Кривонос.