Украинский генерал раскрыл подробности провала спецоперации по «вагнеровцам»

02.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В спецоперации по задержанию в Белоруссии «вагнеровцев», которая провалилась в прошлом году, фигурировали две группы «наемников». Их планировали задержать офицеры СБУ, находившиеся на борту самолета.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления военной контрразведки СБУ, депутат ВР ряда созывов генерал-лейтенант Григорий Омельченко, который якобы изучил подробности дела, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Омельченко, «вагнеровцы» были разбиты на две группы, которое должны были лететь разными рейсами.

«Я выучил не 28, а 40 досье на завербованных на работу. Все фотографии опубликованы в моем отчете. Когда я прослушал десятки вербовочных аудиоразговоров, я посмотрел видео, когда убийцы, террористы демонстрировали, какие преступления они совершили на Донбассе во временно оккупированной Донецкой и Луганской областях, когда я прочитал собственноручно написанные ими объяснения о своих подвигах, заполненные автобиографические анкеты, и в каждом указали, что в случае гибели кому перечислять деньги», – сказал Омельченко.

«Собранные досье, которые я изучал, на 40 человек. Причем, с позиции следователя, настолько документально и процессуально задокументировано, что когда бы их задержали при посадке самолета, причем это было бы настолько без шума и пыли, что могло бы получиться, что и вторая группа через день должна была вылететь, и она могла не знать об этих задержанных, если бы удалось удержать эту информацию. Потому что во второй группе вылетала та вторая часть наемников и боевиков, которые воевали и убивали украинских солдат на востоке Украины», – заявил Омельченко.

Он также уверяет, что в спецоперации были задействованы турецкие спецслужбы, а экипаж самолета был «подставным».

«На борту было достаточное количество наших силовиков из «Альфы», которые были размещены так, что никто бы не пискнул… Они должны были лететь в самолете, одному из наших оперативных сотрудников спецслужбы должно было стать плохо, изо рта пена, приступы эпилепсии или приступ сердечный и так далее. Находится доктор, тоже наш оперативный работник, и срочная посадка. Экипаж самолета был специальный, борт специальный был подставлен, где стюарды были оперативными сотрудниками спецслужбы Турции, был подготовлен командир, на всякий случай перестраховки даже двери были более бронированными замещены. То есть там пошевелиться не могли бы террористы, которые летели, зная, что летят на работу», – говорит Омельченко.