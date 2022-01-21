Украинский генерал рассказал, как российский десант прогуляется по сдавшемуся Киеву

21.01.2022  22:41 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Российские войска легко могут захватить столицу Украины и заставить ее руководство пойти на любые уступки.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил генерал Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВС Украины (2016-2019), заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020) Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска легко могут захватить столицу Украины и заставить ее руководство пойти на любые...

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«Россияне готовы к любым вариантам действий. Они их неоднократно отрабатывали. Что касается возможностей продвижения по нашей территории, возможности для этого есть. Вопрос – насколько долго они хотят это делать. Быстро они это могут сделать.

Например – город Киев. Чем больше город, тем проще его захватить. Любой большой город можно поставить на колени, особенно в холодный период. Отсутствие электричества приводит к тому, что за несколько дней большой город сначала от отсутствия тепла замерзнет, а при отсутствии воды замерзнет канализация и большой город в холодное время начнет захлебываться в собственных фекалиях», – отметил он.

«И это дестабилизирует ситуацию – пенсионеры выйдут на улицу, начнут требовать от руководства города, от руководства страны порядка. И это будет одни из аспектов – влияние на принятие нужных решений для россиян.

Второе – пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта – сначала вертолеты, первый эшелон, который сможет, минуя зону разведки ПВО на малых высотах уйти от наших самолетов, захватить эти аэродромы и обеспечить посадку военно-транспортных самолетов, как это было в том же самом Казахстане», – заключил Кривонос.

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