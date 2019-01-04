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04.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Украина
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Украинский генерал рассказал, как стрелял из «Буков» по российским беспилотникам

В подконтрольном Украине Краматорске генералитет ВСУ развлекался тем, что стрелял по «российским беспилотникам» из зенитных ракетных комплексов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-председатель «Донецкой ОГА», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мне говорят, что российские БПЛА нанесли удар по складам, я этим заявлениям отношусь скептически, потому что таких беспилотников у России вообще нет. У них есть разведывательные, они могут давать координаты или ещё что-то, но у них нет ударных БПЛА», – заявил Кихтенко.

«У нас есть великолепная разработка, которую ещё четыре года назад сконструировали, «Анклав» – это эффективное средство для борьбы с беспилотными самолётами. Почему он до сих пор не в ВСУ? А мы из «Буков» стреляем по беспилотникам. Был такой случай в Краматорске (подконтрольный ВСУ город ДНР – ред.), когда я был главой «Донецкой ОГА», – добавил военный чиновник.

«Из «Бука»?» – удивился ведущий.

«Да, из «Бука». Но это неразумно и неэффективно. Это по-моему начало 2015 года», – уточнил генерал.

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