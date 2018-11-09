Украинский генерал рассказал о планах вместе с НАТО атаковать Россию

09.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Инструкторы НАТО, обучая украинских солдат, в свою очередь перенимают у ВСУ опыт «войны с Россией».

Об этом в эфире «UA.TV» заявил экс-заместитель главы Генерального штаба Украины Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда прибывают к нам их инструктора по каким-то вопросам, они имеют высокий уровень подготовки, и мы перенимаем этот опыт, но однозначно происходит взаимный процесс обучения, и они с самого начала войны изучают этот опыт теоретически, практически и, общаясь с нашими военнослужащими, делают главные изменения принципиального, стратегического характера в организации обороны, например, в Европе. Потому что просчитали, какие возможности имеют вооружённые силы РФ, как они создают группировки, а они как правило – наступательные, на своих учениях», – рассказал генерал.

«Например, в позапрошлом году они создавали группировку до 250 тысяч для того, чтобы начать широкомасштабную войну с Украиной. Так вот, если они сформировали такую группировку и начали боевые действия, то какое время понадобится странам НАТО, которые решают вопросы консенсусом 29 государств для того, чтобы сначала провести соответствующие оборонительные операции, а потом перегруппироваться и контратаковать. И здесь, как оказалось, у них, а значит и у нас, так как мы союзники, по поставке войск и техники из США очень серьёзные проблемы», – признал Романенко.