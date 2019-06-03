Украинский генерал раздолбал уголовников и комбатов в Раде

03.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада восьмого созыва, депутатский корпус которой состоял из участников Евромайдана, боевиков АТО и «политзаключенных», была провальной.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-командующий внутренних войск Украины, бывший глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кихтенко подчеркнул, что назначенные внеочередные выборы в Верховную раду не приведут к ее обновлению, как это планировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Те, кто пришел – комбаты из АТО, новые лица, заключенные и так далее, они же не имели совсем никакого опыта. Ни жизненного, ни политического, никакого образования серьезного не имели. Что они могли принять? Абсолютно ничего. К сожалению, сегодня есть угроза, что по мажоритарному округу половина этого парламента зайдет. Процентов на 80 старые лица», – заявил Кихтенко.

Как сообщалось ранее, судимости имеет половина личного состава украинского неонацистского батальона «Азов», основатель которого Андрей Билецкий стал депутатом Рады.

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