10.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, ЕС, Крым, Россия, Украина
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Украинский генерал разразился словесным поносом о Крыме, Донбассе, Франции

Чтобы сорвать хитрый план Владимира Путина, Украина должна отныне добиваться, чтобы вопрос Донбасса не рассматривался без увязки с возвращением Крыма под контроль Киева.

Такое мнение на круглом столе в Киеве высказал ветеран украинской внешней разведки генерал Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События на Донбассе были спровоцированы для того, чтобы поторговаться за Крым и договориться таким образом, чтобы Донбасс обменять на Крым. Поэтому, на мой взгляд, сейчас в стратегии отпора российскому агрессору, украинская власть должна сосредоточиться на комплексных мерах, направленных на то, чтобы объединить проблему Донбасса и Крыма, и на всех мировых площадках этот вопрос включить и обрабатывать совместно», – заявил он.

Богдан заявил, что Россия теперь проводит спецоперации не только на Украине, но и в странах Европы.

«Мы наблюдаем, как путинская Россия влияет на ведущие страны Западной Европы. Свежие события – акции «желтых жилетов» во Франции и других странах Европы. Уже очевидно, что туда вмешалась Россия, и французская власть и спецслужбы будут выяснять, насколько Россия туда вмешалась, потому что более 60 аккаунтов работали над тем, чтоб дестабилизировать обстановку во Франции», – резюмировал Богдан.

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