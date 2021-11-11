Украинский генерал Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией

Новости Украины

Украина должна быть готовой к народной войне и проводить перевооружение армии современной техникой, чтобы противостоять ЛДНР и России.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам генерала, в противном случае Украина не сможет противостоять России с ее потенциалом.

«Каким образом мы можем противостоять? Во-первых, чтобы изменять наличие вооружения и техники в Вооруженных силах Украины на современное, XXI столетия. И второе направление – поднимать уровень выучки, натренированности наших воруженных сил, делать их эффективными. И отвечать асимметрично – если это современное оружие, они были не готовы. Как армяне Нагорного Карабаха были не готовы, потому что там остались советские подходы, техника, вооружение и так далее. А Азербайджан – это современное, натовское вооружение, турецкое, израильское, но XXI столетия. В этом противостоянии, в этой войне победил современный подход», – сказал генерал.

«Хотя мы не можем сравнить эти войны, если мы широкомасштабно начнем воевать с русским, потому что там потенциал более-менее одинаковый, хотя современный и за счет этого азербайджанцы реализовали этот потенциал по вооружению и технике. У нас таких возможностей нет, потому это применение говорит о том, что нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», – заявил Романенко.