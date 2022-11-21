Украинский генерал: Русские могут захватить Варшавскую трассу

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Украина не смогла помешать российским войскам выйти из Херсона на левый берег Днепра, и теперь они наступают на других направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «Пятого канала» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

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По его словам, выведенные с правого берега Днепра российские подразделения в большинстве своем уже переброшены в Донбасс и на запорожское направление.

«Часть этих сил будет переброшена на белорусское направление. Вот три направления, которые для нас наиболее опасны», – сказал Кривонос.

Он считает, что ВСУ не предприняли необходимых мер, чтобы «уничтожить эти войска» при выходе из Херсона.

«А это была прекрасная возможность, если бы было необходимое количество боеприпасов дальнего действия. К сожалению, это не было сделано. К сожалению, враг вывел огромное количество сил. Уже есть наступательные действия и на запорожском, и на бахмутском направлении. И у нас достаточно большая головная боль – белорусская граница. Мы понимаем, что примерно через месяц там также активизируются действия российских войск», – прогнозирует генерал.

Он не исключает, что российское наступление может начаться как с территории Сумской и Черниговской областей, так и действовать на территории Волыни.

«Они могут повредить или даже захватить Варшавскую трассу, чтобы уменьшить наши логистические возможности. В случае ее захвата они смогут перебрасывать свои войска по шикарной трассе на дальние расстояния достаточно быстро, что позволит им быть более маневренными. Расслабляться не следует. Впереди еще много тяжелых боев», – считает Кривонос.