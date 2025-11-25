Украинский генерал: Русские прорвались на Константиновку уже с трех направлений

Российская армия медленно, но верно продолжает приближаться к Славянско-Краматорской агломерации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

По его словам, ВС РФ поставлена задача выйти к Славянску и Краматорску не только с юга (Константиновка и Дружковка), но и с северо-востока (Красный Лиман и Северск).

«И они атакуют, ведут боевые действия. После Покровско-Мирноградской агломерации сейчас наибольшее количество боевых действий, атак – происходит в Константиновке. Это вот в этом рубеже оборонительном с юга до севера, о котором мы говорили, очень важный наш район.

Они там находятся, уже выходят на окраины Константиновки. Внутри город поразбивали. И постепенно они медленно, но продвигаются с трех направлений – Покровского, Торецкого и Часова Яра непосредственно в сам город», – обрисовал ситуацию укро-генерал.