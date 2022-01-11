Украинский генерал считает, что после Казахстана ОДКБ может взяться за Украину

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Новости Украины

Ввод войск ОДКБ в Казахстан усиливает позиции России и ставит руководство республики в зависимость от РФ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава СБУ генерал армии Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Смешко, это также пример для Украины того, как может развиваться ситуация внутри нее.

«Токаев, по моему мнению, сначала, когда начались протестные акции, он даже не смог своих силовиков полностью задействовать. Силовики будто замерли, а они были из клана Назарбаева. И тут единственный, кого он мог пригласить на помощь – Россию. Для России это безусловно плюс, потому что ОДКБ в событиях в Азербайджане и Армении показало неэффективность», – считает Смешко.

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«На сегодняшний день, мы видим, что объективно руководитель Казахстана попал в зависимость от президента Путина. Заявление Блинкена, госсекретаря США «последнее столетие показывает, что россские туда, куда входят, огромная проблема, чтобы они оттуда ушли». Но вы знаете, что даже если русские выйдут оттуда, это может быть очень сильный ход, который усилит авторитет ОДКБ», – говорит экс-глава СБУ.

«И мы должны вещи называть своими именами – это на сегодняшний день только пролог к будущим проблемам Казахстана, потому что в Казахстане есть разные кланы. Одни ориентированы, север, на Россию, Юг – развитая промышленность с западными инвестициями, северо-восток – это Китай, а есть еще элементы мусульманских радикалов», – отметил генерал.

«То есть сегодня идет переформатирование внутри, но базис, экономика не меняется, политическая система не меняется. И на дальнюю перспективу нас не должно радовать, что в Казахстане есть проблемы, которые и нам решать самим… Пример того, что в Казахстане, может прийти и к нам», – резюмировал Смешко.